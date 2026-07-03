Terror en TikTok: Captan una supuesta silueta fantasmal en medio de un extraño apagón

Lo que debía ser una tarde tranquila y casual se transformó en un escenario de terror para una creadora de contenido en Argentina. El hecho, que ya le está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales, ocurrió mientras la joven se encontraba en la casa de su madre y la atmósfera cambió por completo de un momento a otro.

La influencer Tati López (@tatiiloppezz) compartió el inquietante registro a través de su cuenta de TikTok, donde se observa el momento exacto en el que las luces de la cocina comenzaron a encenderse y apagarse de manera inexplicable y frenética, interrumpiendo su paz.

"Estábamos viendo el partido y empezó a pasar todo esto. Qué fastidio, no paran ni un segundo", se le escucha decir a la joven en la grabación, expresando su frustración y nerviosismo ante el extraño fenómeno que ocurría a sus espaldas.

¿Fenómeno real o un truco para ganar seguidores?

Como era de esperarse, el video no tardó en volverse sumamente viral, superando rápidamente 1.2 millones de reproducciones. La publicación desató un intenso debate en la comunidad digital, dividiendo las opiniones de los usuarios en dos bandos muy claros:

Los escépticos: Muchos internautas aseguran que se trata de un montaje perfectamente coordinado o de un simple problema eléctrico en la casa (como un falso contacto o baja tensión) aprovechado por la tiktoker para generar interacciones.

Los creyentes: Por otro lado, varios seguidores analizaron el material cuadro por cuadro. Fue allí donde el terror aumentó, ya que algunos compartieron capturas de pantalla asegurando que, justo durante el parpadeo de las luces, se alcanza a distinguir una extraña silueta oscura en el fondo, la cual catalogaron como un presunto fantasma.

Hasta el momento, el debate sigue encendido en las redes. ¿Estrategia digital o una verdadera presencia del más allá? Al final, la última palabra la tienen los espectadores.

Mira la programación en Red Uno Play