Paz entrega vehículos y laboratorios a Epsas para fortalecer el servicio de agua potable en La Paz

El presidente Rodrigo Paz entregó este martes una flota de vehículos y nuevos laboratorios a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa, optimizar la atención a los usuarios y garantizar el suministro de agua potable en todo el departamento de La Paz.

Acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Justiniano, el jefe de Estado hizo la entrega de vehículos 4x4, camionetas y 30 motocicletas, equipamiento que permitirá reforzar el trabajo de las cuadrillas técnicas y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y requerimientos de la población.

Agua potable para La Paz

La inversión también incluyó la incorporación de nuevos laboratorios para Epsas, destinados a mejorar los controles de calidad del agua y fortalecer los servicios técnicos que presta la empresa.

Durante el acto, Paz aseguró que su administración impulsará el fortalecimiento del servicio público de agua potable con igualdad para todas las regiones del departamento.

"Los alteños, los paceños, las provincias tenemos los mismos derechos. Haremos todos los esfuerzos para que seamos tratados por igual; trabajaremos para que todos los paceños tengan agua potable", afirmó.

Mejoramiento y garantía de servicios públicos

El mandatario también destacó su experiencia en proyectos relacionados con el tratamiento de agua durante su gestión como autoridad en Tarija, señalando que ese conocimiento permitirá ejecutar con éxito las inversiones destinadas a modernizar Epsas.

Con la entrega del nuevo equipamiento y la modernización de la infraestructura técnica, el Gobierno busca incrementar la capacidad operativa de la empresa estatal y mejorar la calidad de la atención a los usuarios, así como asegurar un abastecimiento eficiente de agua potable en La Paz y sus provincias.

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