Durby Andrea Blanco renuncia a la Dirección de Igualdad de Oportunidades

Durby Andrea Blanco presentó su renuncia a la Dirección de Igualdad de Oportunidades y dio a conocer la decisión mediante una publicación en su cuenta personal de Facebook, donde agradeció la oportunidad de ejercer el cargo y destacó el trabajo realizado durante su gestión.

En su mensaje, Blanco expresó su agradecimiento al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, por haberle permitido desempeñar funciones en una institución desde la que impulsó políticas vinculadas a la igualdad de oportunidades, la prevención de la violencia y la atención a sectores en situación de vulnerabilidad.

"Presenté mi renuncia a la Dirección de Igualdad de Oportunidades que tuve el honor de ejercer", escribió la exautoridad, quien afirmó que deja el cargo "con la tranquilidad de haber desempeñado mis funciones con honestidad, profesionalismo y absoluto compromiso con el servicio público".

Asimismo, sostuvo que asumió el cargo con la convicción de promover cambios y agradeció al equipo con el que trabajó, así como a las personas que respaldaron su gestión dentro y fuera de la institución.

Aunque no explicó las razones específicas de su dimisión, Blanco aseguró que continuará trabajando por las mismas causas desde otros espacios.

Hasta el momento, el Gobierno no emitió un pronunciamiento oficial sobre la renuncia ni informó quién asumirá la Dirección de Igualdad de Oportunidades.

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