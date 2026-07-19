El Legislativo vuelve al trabajo con el PGE reformulado como tarea urgente

El Parlamento reanuda sus actividades este lunes tras cumplir dos semanas de receso con la mirada puesta en la agenda económica pendiente. Los legisladores esperan que la Cámara de Senadores convoque a sesión plenaria estos días para iniciar el debate del presupuesto reformulado de esta gestión.

Esta propuesta financiera ya cuenta con el visto bueno de la Cámara de Diputados tras recibir una aprobación previa. Varios diputados instan ahora a sus colegas del Senado a agilizar el trámite para evitar que el país siga operando bajo el diseño económico del gobierno del MAS.

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