Desde una trinchera: boliviano muestra la vida de los latinos enviados al frente

Nuevos testimonios salen a la luz dentro de la investigación sobre ciudadanos bolivianos reclutados para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania. Un joven cruceño que actualmente se encuentra en territorio ruso envió videos a sus familiares mostrando parte de la realidad que viven los extranjeros desplegados en la denominada zona cero.

Las imágenes, enviadas este sábado 18 de julio de 2026, muestran a ciudadanos latinoamericanos que llegaron hasta el frente de batalla y que ahora enfrentan las difíciles condiciones del conflicto armado.

En los registros se observa a los combatientes durante momentos de descanso, compartiendo entre ellos y buscando apoyarse mientras permanecen alejados de sus hogares.

Según el testimonio, los reclutados no solo deben enfrentarse a los combates, sino también buscar la manera de sobrevivir en medio de un escenario adverso, consiguiendo alimentos, medicamentos y realizando curaciones por cuenta propia ante las heridas que sufren durante su permanencia en el frente.

El joven cruceño forma parte de un grupo de latinoamericanos que llegaron a Rusia bajo circunstancias que ahora son investigadas por autoridades bolivianas, luego de conocerse denuncias de presuntos engaños y ofrecimientos laborales que habrían terminado con ciudadanos enviados al conflicto.

Mientras continúan apareciendo nuevos testimonios, aumenta la preocupación de las familias de los bolivianos que permanecen en la zona de guerra y se aguardan acciones para esclarecer cómo fueron captados y trasladados hasta el frente de batalla.

Mira la programación en Red Uno Play