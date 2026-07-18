Cárcel para tres investigados por presuntamente enviar bolivianos a la guerra

En un giro decisivo dentro de las investigaciones del denominado "Caso Reclutadores", la justicia boliviana determinó la detención preventiva en el centro de rehabilitación de Palmasola para los tres ciudadanos aprehendidos, quienes son investigados por el delito de trata y tráfico de personas.

Los imputados son señalados de formar parte de una red criminal dedicada a la captación, mediante engaños y falsas ofertas laborales, de ciudadanos bolivianos para ser enviados a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

La resolución judicial

Pese a los alegatos presentados por la defensa técnica —que insistía en la inocencia de sus patrocinados argumentando que solo eran parientes del principal sospechoso y que desconocían las evidencias ocultas en el inmueble—, el juez cautelar valoró los indicios presentados por el Ministerio Público.

La Fiscalía demostró la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización, además de elementos de convicción que vinculan de manera preliminar a los tres detenidos con el ilícito de trata y tráfico humano, un delito severamente penado por la legislación boliviana.

Sin rastros del cabecilla

Mientras los tres presuntos colaboradores fueron formalmente enviados a prisión, el principal investigado y señalado como el cerebro de la organización, Amador Méndez, continúa con paradero desconocido. Las fuerzas del orden han intensificado los operativos de búsqueda a nivel nacional y se mantienen las alertas migratorias activadas.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo continúa coordinando acciones con las Cancillerías y Defensorías de Perú y Colombia para profundizar el alcance de las investigaciones, debido a la fuerte sospecha de que esta red operaba a nivel internacional afectando a múltiples víctimas en la región sudamericana.

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