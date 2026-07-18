“Me quitaron mi vida, la mitad de mi vida; estoy andando como sin mi alma en mi cuerpo”, manifestó entre lágrimas la madre de Ángel Jadiel, el adolescente de 15 años que falleció tras sufrir una brutal golpiza en un presunto Sparring. Desde las afueras del penal de Palmasola, en Santa Cruz, la mujer imploró la intervención del fiscal departamental al expresar: “Al Dr. Mariaca, el encargado de los fiscales, por favor le pido, con la mano en el pecho les pido justicia”.

La progenitora relató el calvario que vivió la familia durante el último medio año, acudiendo diariamente al hospital en medio de una constante incertidumbre médica.

“Seis meses estuvo agonizando mi hijo, seis meses yendo al hospital, día a día los doctores diciéndome 'despídase de su hijo porque es el último día'”, recordó con profunda tristeza.

Señalamiento directo al entrenador y los agresores

Para la familia de la víctima, la responsabilidad principal del trágico desenlace recae en el instructor del gimnasio por trasladar al menor de edad sin el consentimiento de sus padres.

Al respecto, la madre sentenció que “si el entrenador no lo hubiera llevado, sin mi autorización, esos asesinos no lo hubieran golpeado a mi hijo y no lo hubieran matado”.

Este contexto de declaraciones se da, tras confirmarse que uno de los aprehendidos recientemente por este hecho decidió acogerse a su derecho constitucional de no testificar ante el Ministerio Público. Ante este panorama, los allegados del fallecido exigen que la investigación avance con celeridad contra los cuatro implicados directos.

Acciones legales y reserva en la investigación

El abogado defensor de la familia informó que solicitará formalmente la adhesión de diversas instituciones estatales para garantizar la transparencia del proceso penal. El jurista explicó que “hay varias personas que se van a llamar a declarar, pero por cuestión de reserva del caso que estamos hablando de un menor de edad, todavía no vamos a dar nombres”.

En este contexto, el abogado de la defensa respaldó el clamor familiar e insistió en que buscarán las máximas sanciones puesto que “no es la muerte de una persona, estamos hablando de un adolescente que tenía una vida por delante”.

Mira la programación en Red Uno Play