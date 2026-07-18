¡Vientos peligrosos! Cuatro departamentos están bajo alerta naranja

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió un aviso de alerta de prioridad naranja debido a vientos moderados y temporalmente fuertes en el país. El fenómeno climático inició su curso el viernes 17 de julio y mantendrá su intensidad en el territorio nacional hasta el domingo 19 de julio de 2026.

Las corrientes provienen de dirección oeste-noroeste e impactan directamente a los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Tarija. La institución climatológica determinó que este nivel de amenaza representa un riesgo importante por tratarse de eventos no habituales que alteran la seguridad vial y peatonal.

Alcance de las ráfagas

En el departamento de La Paz las velocidades oscilarán entre los 30 y 50 kilómetros por hora, afectando a provincias como Ingavi, Pacajes y Aroma. Por su parte, la fuerza del aire en Oruro y Tarija registrará marcas más severas con vientos sostenidos que alcanzarán rangos de entre 40 y 70 kilómetros por hora.

Las provincias potosinas de Daniel Campos, Nor Lípez y Chayanta, entre otras de la misma región, también soportarán magnitudes climáticas de hasta 70 kilómetros por hora.

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