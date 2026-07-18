A partir de este lunes, los diputados y senadores retornan a sus actividades cotidianas en el Parlamento tras concluir un receso legislativo que se extendió por dos semanas. Los legisladores reasumen sus funciones con la mirada puesta en el Ejecutivo, manteniéndose a la expectativa de que el Gobierno remita formalmente el paquete de leyes económicas que anunció públicamente pero que aún no ha llegado a la Asamblea Legislativa.

El análisis político de la Alianza Unidad advierte que el tratamiento de estas normas se encontrará con algunas dificultades complejas en el corto plazo, especialmente en lo que respecta a la ley de inversiones. Desde este sector se prevé la necesidad de revisar diversos artículos de la Constitución Política del Estado como requisito para atraer capitales extranjeros.

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