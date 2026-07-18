Una estructura cayó sobre ellos: investigan la muerte de tres obreros en El Alto

Una jornada laboral terminó en tragedia dentro de una empresa importadora de la ciudad de El Alto. Tres trabajadores perdieron la vida después de ser presuntamente aplastados por estructuras o material de acero mientras realizaban sus labores.

Las víctimas tenían 27, 33 y 53 años. Tras el accidente, fueron auxiliadas y evacuadas de emergencia hasta la clínica Fides; sin embargo, el personal médico confirmó que las tres ingresaron sin signos vitales debido a la gravedad de sus lesiones.

¿CÓMO OCURRIÓ LA TRAGEDIA?

Los primeros reportes señalan que los trabajadores habrían quedado debajo de material o estructuras de acero dentro de las instalaciones de la empresa. Sin embargo, todavía no existe un informe oficial definitivo que explique cómo cayó la carga, qué actividad realizaban las víctimas o si hubo algún desperfecto en los equipos utilizados.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen inició las diligencias para reconstruir los minutos previos al accidente y determinar si existieron fallas en las medidas de seguridad industrial, negligencia o responsabilidad de la empresa o de terceras personas.

Entre los elementos que deberán verificarse se encuentran la forma en que estaba almacenado el material, los procedimientos utilizados para manipularlo, la disponibilidad de equipos de protección y el cumplimiento de los protocolos exigidos para este tipo de trabajo.

TENSIÓN DURANTE EL TRASLADO DE LOS CUERPOS

Después de confirmarse los fallecimientos, familiares de las víctimas llegaron hasta el centro médico y, en un primer momento, se opusieron al traslado de los cuerpos para la realización de las autopsias médico-legales.

La Policía solicitó el apoyo de otras unidades para restablecer el orden y cumplir con el procedimiento correspondiente. Finalmente, personal de la Felcc trasladó los cuerpos hasta la morgue del Hospital de Clínicas de La Paz.

Los exámenes forenses permitirán establecer oficialmente las causas de las muertes y serán incorporados a la investigación.

¿HUBO FALLAS DE SEGURIDAD?

Esta es una de las principales preguntas que deberá responder la investigación. La Felcc verificará si la empresa cumplía con las condiciones de seguridad necesarias y si el material estaba almacenado y manipulado correctamente.

También se deberá determinar quién estaba a cargo de las operaciones, si existía supervisión y si los trabajadores recibieron el equipamiento y la capacitación correspondientes.

Hasta que concluyan las pericias, no se ha establecido oficialmente la causa exacta del accidente ni se han atribuido responsabilidades.

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