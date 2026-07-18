Terrorismo y asociación delictuosa: ¿qué cargos enfrenta David Quispe?

La aprehensión de David Quispe Machaca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), abre una nueva etapa dentro de la investigación por los más de 50 días de bloqueos registrados en La Paz y otras regiones del país.

Quispe fue intervenido la noche del viernes 17 de julio en El Alto y trasladado bajo resguardo policial hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde quedó a disposición de una comisión de fiscales.

Ahora, la expectativa se concentra en la imputación formal que deberá presentar el Ministerio Público y en la audiencia cautelar donde un juez definirá su situación jurídica.

¿DE QUÉ DELITOS ES INVESTIGADO?

De acuerdo con los reportes preliminares, la investigación atribuye al dirigente la presunta comisión de los siguientes delitos:

Instigación pública a delinquir.

Asociación delictuosa.

Terrorismo.

Atentados contra la seguridad de los medios de transporte.

Atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

No obstante, la relación definitiva de delitos deberá quedar establecida en la imputación formal. Otros reportes mencionaron figuras como financiamiento al terrorismo, alzamiento armado y atentados contra bienes del Estado, por lo que será el documento fiscal el que precise exactamente las acusaciones que enfrentará Quispe.

¿POR QUÉ LO VINCULAN CON LOS BLOQUEOS?

La Fiscalía investiga la presunta participación de Quispe en la promoción y organización de las medidas de presión que mantuvieron interrumpidas diferentes carreteras durante aproximadamente 53 días.

Entre los elementos analizados estarían las convocatorias a reuniones sindicales, ampliados y cabildos, además de declaraciones públicas relacionadas con el fortalecimiento de los bloqueos.

La investigación también busca determinar si existió una estructura organizada para instalar y sostener los puntos de bloqueo que afectaron la circulación vehicular y el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y otros productos.

Con base en los indicios reunidos, la comisión de fiscales emitió el mandamiento de aprehensión que fue ejecutado la noche del viernes.

¿QUÉ PASARÁ AHORA?

En las próximas horas, el Ministerio Público deberá determinar si presenta una imputación formal y qué medida cautelar solicitará ante la autoridad judicial.

La Fiscalía podría pedir detención preventiva, detención domiciliaria u otras medidas, pero la decisión final corresponderá al juez encargado del control jurisdiccional.

La aprehensión no equivale a una condena ni establece automáticamente la culpabilidad del dirigente. Quispe tendrá derecho a ejercer su defensa y a responder a cada una de las acusaciones presentadas durante el proceso.

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