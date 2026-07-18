Tragedia en el Plan Tres Mil: motociclista muere tras chocar contra un árbol

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un mototaxista de entre 25 y 30 años de edad en la Av. El Mechero, ubicada en la populosa zona del Plan Tres Mil. El trágico hecho ocurrió alrededor de las 4:00 a.m. en la capital cruceña, cuando la víctima perdió el control de su motocicleta.

Los informes preliminares de la Policía señalan que el siniestro se produjo aparentemente por el exceso de velocidad, lo que causó que el vehículo se desequilibrara e impactara violentamente contra un árbol. Tras el fuerte choque, el personal de auxilio trasladó el cuerpo del joven conductor a la morgue judicial para la respectiva autopsia de ley.

Se aguarda un reporte oficial sobre el accidente.

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