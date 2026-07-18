A más de seis meses de la muerte de Marcelina Espinoza, su familia volvió a exigir justicia y el esclarecimiento del caso, luego de que nuevos elementos surgieran durante la investigación policial. Según la defensa de los familiares, un trabajador del esposo de la víctima habría confesado, mediante mensajes de texto, que recibió una oferta de 50.000 bolivianos para cometer el crimen.

La abogada de la familia, Marina Flores, explicó que el hecho ocurrió el 13 de febrero en la carretera a Pailas, a la altura de la zona de El Espino, cuando Marcelina Espinoza viajaba junto a su esposo, Crispín A.

“Un sujeto habría salido del monte y apuntó contra el vehículo en el que se trasladaba la pareja. Se registraron dos disparos: uno que, según el relato del esposo, no impactó y un segundo proyectil que alcanzó a Marcelina en la cabeza, provocándole la muerte”, señaló la jurista.

Flores agregó que, de acuerdo con la versión inicial, el atacante también sustrajo el dinero que la pareja llevaba en la guantera del vehículo, sin que existieran testigos del hecho.

Sin embargo, la abogada afirmó que las investigaciones dieron un giro tras una serie de allanamientos realizados por la Policía.

“Después de seis meses de intensa investigación hubo un importante despliegue policial. Un trabajador del esposo de la difunta indicó mediante mensajes de texto y confesó que efectivamente se le ofreció una suma de 50.000 bolivianos para realizar este trabajo, monto que, según esa declaración, habría sido ofrecido por el esposo de la víctima”, sostuvo Flores.

A partir de estos nuevos elementos, la representante legal señaló que, a criterio de la parte denunciante, el caso ya no correspondería a un robo agravado, sino que apuntaría a un presunto feminicidio. No obstante, será el Ministerio Público el que determine la calificación jurídica del hecho conforme avance la investigación.

Por su parte, Pedro Espinoza Santos, hermano de Marcelina, pidió que el proceso continúe hasta esclarecer completamente lo ocurrido.

“Nosotros queremos que la justicia aclare este caso. No queremos que suelten a Crispín A.”, manifestó.

Entretanto, el esposo de la víctima permanece bajo investigación y las autoridades continúan con las diligencias para determinar las responsabilidades en este caso.

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