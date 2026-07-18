¿Conviene comprar dólares ahora? Así se cotizan el oficial y el paralelo este fin de semana

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial del dólar estadounidense en Bs 10,85 para este sábado 18 y domingo 19 de julio, lo que representa un incremento de 10 centavos respecto al viernes, cuando la divisa se cotizó en Bs 10,75.

La actualización forma parte del nuevo régimen de tipo de cambio flexible, mediante el cual el BCB publica diariamente la cotización oficial del dólar. Con este nuevo ajuste, la moneda estadounidense mantiene la tendencia al alza observada desde la implementación del esquema cambiario.

Durante la semana, la cotización oficial mostró un incremento sostenido. El lunes comenzó en Bs 10,40, el martes subió a Bs 10,50, el miércoles alcanzó Bs 10,70, el jueves se mantuvo en ese nivel y el viernes cerró en Bs 10,75, hasta llegar a Bs 10,85 para este fin de semana.

En contraste, el mercado paralelo registró escasas variaciones. Para este sábado, las referencias disponibles sitúan el dólar en Bs 10,78 para la compra y Bs 10,77 para la venta, frente a los Bs 10,71 y Bs 10,69, respectivamente, registrados al cierre del viernes.

Aunque estas operaciones se realizan fuera del sistema financiero regulado, la cotización del dólar paralelo continúa siendo un indicador seguido por sectores vinculados al comercio exterior, las importaciones y las transacciones en moneda extranjera.

El Banco Central informó que el tipo de cambio oficial continuará publicándose todos los días a las 20:00, como parte del nuevo régimen cambiario que busca reflejar de manera más cercana el comportamiento del mercado.

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