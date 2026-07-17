Gobierno y transportistas conforman mesas técnicas para atender demandas del sector

Los ministros José Gabriel Espinoza y Mauricio Zamora sostuvieron una reunión con la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional para trabajar una agenda conjunta orientada a fortalecer la producción, el comercio y la integración nacional.

El Gobierno nacional y representantes de la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional (CBT) acordaron conformar mesas técnicas de trabajo para atender los principales desafíos del sector y avanzar en soluciones coordinadas.

La reunión fue encabezada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, y el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora Liebers.

Según el Ministerio de Economía, el encuentro permitió abrir una agenda conjunta con uno de los sectores considerados estratégicos para la producción, el comercio y la integración nacional.

Mesas técnicas para soluciones concretas

Como resultado de la reunión, se definió instalar espacios técnicos especializados para analizar las necesidades del transporte y construir respuestas en coordinación permanente entre el Gobierno y los transportistas.

El objetivo es abordar los problemas del sector de manera específica y avanzar en medidas que permitan mejorar sus condiciones de trabajo.

Zamora destaca rol del transporte

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó que el transporte cumple un papel central en la economía del país, ya que permite movilizar productos, conectar regiones y generar oportunidades.

“El transporte mueve la economía, conecta a las familias y abre oportunidades para todo el país”, señaló la autoridad.

Zamora afirmó que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz apuesta por el diálogo y el trabajo conjunto como vía para resolver las demandas del sector.

“Acordamos conformar mesas técnicas de trabajo que nos permitirán atender los principales desafíos del sector. En el Gobierno del presidente Rodrigo Paz creemos que el diálogo y el trabajo conjunto son el camino para generar mejores condiciones para quienes, todos los días, mantienen a Bolivia en movimiento”, expresó.

Apuesta por el diálogo

Ambos ministros ratificaron que el Gobierno nacional mantendrá una línea de diálogo, articulación y coordinación con los transportistas.

La administración central busca escuchar los planteamientos del sector y avanzar en soluciones que permitan fortalecer la actividad económica, especialmente en un contexto en el que el transporte es clave para el abastecimiento, el comercio interno y la conexión del país.

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