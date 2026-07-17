La Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) pidió a la población no generalizar información difundida en redes sociales sobre el pago de obligaciones expresadas en dólares y recomendó revisar las condiciones específicas de cada contrato.

Mediante un comunicado, la CBDI alertó que circulan videos y publicaciones con declaraciones de autoridades realizadas en diciembre de 2025, bajo un régimen cambiario diferente al actual.

Según la entidad, estos contenidos están siendo difundidos fuera de contexto y generan interpretaciones erróneas sobre la aplicación de un tipo de cambio de Bs 6,96 a todos los contratos inmobiliarios.

“Las declaraciones que actualmente circulan en redes corresponden a diciembre de 2025 y fueron realizadas bajo un régimen cambiario diferente. Para determinar la forma de cumplimiento de una obligación, lo que corresponde es revisar las condiciones específicas establecidas en cada contrato”, explicó José Eduardo Iriarte, director de la CBDI.

¿Qué ocurre con los contratos?

La Cámara explicó que los contratos que establecen expresamente un tipo de cambio fijo de Bs 6,96 deben cumplirse aplicando ese valor pactado.

En cambio, en los contratos expresados en dólares o cuyos planes de pago estén establecidos en esa moneda, el pago puede realizarse en dólares o en su equivalente en bolivianos, aplicando el tipo de cambio oficial vigente, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.

La CBDI aclaró que las situaciones que requieran interpretación deberán ser analizadas de manera individual, considerando el contenido integral del contrato y la normativa vigente.

Piden evitar decisiones basadas en información parcial

La entidad recomendó a los compradores verificar la fecha y el contexto de los videos difundidos en redes sociales, consultar fuentes oficiales y evitar tomar decisiones patrimoniales basadas en información desactualizada o fragmentos de contenido.

Asimismo, pidió a los compradores acercarse a las empresas con las que suscribieron contratos para revisar las condiciones acordadas y buscar soluciones mediante el diálogo.

La CBDI también instó a las autoridades nacionales a emitir lineamientos claros sobre el tratamiento de los contratos preexistentes al actual régimen cambiario, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a las familias y empresas.



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