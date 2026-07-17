Embajador de Brasil dice que “Petrobras nunca salió de Bolivia” y proyecta explorar Tarija

El embajador de Brasil en Bolivia, Henrique Sobreira, aseguró que Petrobras nunca dejó de operar en el país y afirmó que la empresa mantuvo una presencia constante durante las últimas décadas, aunque aguardaba mejores condiciones para impulsar nuevas inversiones.

“En realidad Petrobras ha tenido, a lo largo de varias décadas, una presencia en Bolivia que nunca se ha interrumpido. Petrobras nunca ha salido de Bolivia, siempre ha permanecido, también naturalmente esperando que el ambiente para inversiones mejorara”, señaló el diplomático.

Sobreira confirmó además que Petrobras evalúa explorar un nuevo pozo en la zona de Tariquía, en el departamento de Tarija, debido al potencial de reservas de gas e hidrocarburos identificado en esa área.

“El interés existe y Petrobras ha confirmado la posibilidad de explorar un pozo en Tarija que tiene un buen potencial”, indicó.

El embajador explicó que, para concretar este proyecto, la empresa necesita que se apruebe una norma que otorgue seguridad jurídica a las inversiones. No obstante, expresó su confianza en que la legislación sea aprobada en el corto plazo, lo que permitiría avanzar con las nuevas operaciones de exploración en el país.

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