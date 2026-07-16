Cerca del cambio oficial: Así cierra el dólar paralelo este jueves 16 de julio en Bolivia

En una jornada caracterizada por leves fluctuaciones, el mercado informal de divisas en Bolivia mostró una ligera tendencia al alza en las primeras horas, para luego estabilizarse hacia el cierre de la tarde, manteniéndose muy cerca de la cotización oficial establecida por el ente emisor.

Comportamiento del mercado informal durante el día

De acuerdo con el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado paralelo cerró la jornada de este jueves en Bs 10,23 para la compra y Bs 10,71 para la venta.

dolarboliviahoy.com

La cotización experimentó variaciones moderadas a lo largo del día:

06:00 AM: El dólar arrancó la mañana cotizándose en Bs 10,18 para la compra y Bs 10,68 para la venta.

12:00 PM: Al mediodía, la divisa informal registró un leve incremento, alcanzando los Bs 10,19 para la compra y los Bs 10,72 para la venta.

Cierre de jornada: Por la tarde, el valor de venta experimentó un mínimo retroceso de un centavo, cerrando finalmente en Bs 10,71, mientras que el precio de compra subió a Bs 10,23.

Brecha mínima respecto al Tipo de Cambio Oficial

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este jueves 16 de julio el tipo de cambio oficial en Bs 10,75.

Con estos valores, la brecha entre el mercado informal de venta (Bs 10,71) y la cotización oficial del Estado apenas alcanza los 4 centavos, reflejando un momento de relativa estabilidad y alineación entre ambos mercados durante este jueves.

Cotización del BCB.

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