Los primeros resultados oficiales de laboratorio sobre cargas forestales retenidas en Pisiga, Oruro, y Brasil no detectaron la presencia de sustancias controladas, informó la Cámara Forestal de Bolivia.

La entidad considera que estos resultados, junto con recientes declaraciones del Fiscal General del Estado, aportan nuevos elementos objetivos para revisar las medidas extraordinarias que mantienen paralizadas las exportaciones forestales.

El presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, Pedro Colanzi, afirmó que el sector pidió desde el inicio de las investigaciones esperar los resultados técnicos antes de emitir conclusiones.

“La evidencia científica debe ser siempre la base sobre la cual se construyan las decisiones públicas. Desde el primer día pedimos esperar los resultados técnicos y hoy comienzan a conocerse antecedentes objetivos que permiten recuperar la confianza en el sector forestal boliviano”, señaló.

La Cámara Forestal pidió que las operaciones que no tengan observaciones técnicas o judiciales sean normalizadas con urgencia, mientras las investigaciones continúan bajo el rigor de las autoridades competentes.

Exportaciones cayeron más del 66%

Según la organización, la paralización de las exportaciones durante más de un mes provocó una caída superior al 66%, incluso por debajo de los niveles registrados durante la pandemia.

La crisis afecta a trabajadores, comunidades forestales, transportistas, industrias y pequeñas empresas que dependen de la actividad forestal legal.

“El sector forestal nunca dejó de colaborar con las investigaciones y continuará haciéndolo”, afirmó Colanzi, quien pidió fortalecer los controles sin paralizar el comercio legal ni poner en riesgo miles de empleos.

La Cámara Forestal reiteró su disposición de trabajar con el Estado para mejorar los mecanismos de control y agilizar los procedimientos técnicos y administrativos.

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