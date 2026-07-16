Gobierno aclara qué pasará con los contratos de inmobiliarias pactados en dólares

El Gobierno, a través de la Dirección General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, aclaró qué pasará con los contratos de inmobiliarias, especialmente aquellos relacionados con preventa, venta futura o venta con reserva de propiedad de casas, departamentos u otros bienes inmuebles.

La aclaración surge en el marco de la implementación del régimen cambiario flexible y la aplicación de contratos de adhesión regulados por la Ley N° 453 y el Decreto Supremo N° 4732.

Contratos con dólar fijo deben respetarse

Según el comunicado, los contratos que fueron firmados antes de la Resolución Ministerial N° 245, del 26 de junio de 2026, y que establecen expresamente un tipo de cambio fijo, deben cumplirse tal como fueron pactados entre las partes.

Esto significa que una inmobiliaria no puede modificar de manera unilateral las condiciones originales del contrato si ya se acordó un tipo de cambio específico.

La entidad explicó que estos contratos constituyen un acuerdo entre comprador y vendedor, por lo que deben mantenerse en los mismos términos en los que fueron firmados.

Casos vinculados al tipo de cambio oficial serán revisados

Defensa del Consumidor también aclaró que, si el contrato establece que el pago está vinculado expresamente a un tipo de cambio oficial determinado por el Banco Central de Bolivia, cada caso será revisado de manera técnica.

En esos casos, la institución analizará la situación tomando en cuenta la buena fe contractual, la conciliación, el equilibrio en la relación de consumo y el principio de favorabilidad para los usuarios.

Protección a compradores

La Dirección General de Defensa del Usuario y del Consumidor reafirmó que su objetivo es proteger los derechos de los compradores y consumidores, promoviendo soluciones transparentes y equitativas.

El comunicado fue emitido este 15 de julio de 2026 en La Paz.

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