Cainco pide seguridad jurídica y resolver la situación de Soboce

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la situación que atraviesa la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce), empresa afiliada a la institución.

En el pronunciamiento, Cainco destacó la trayectoria de Soboce y su aporte al desarrollo productivo, la inversión y la generación de empleo en Bolivia.

La entidad recordó que mediante el Decreto Supremo N° 0616, del 1 de septiembre de 2010, se dispuso la expropiación de la participación accionaria que Sobace mantenía en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa).

Según el comunicado, pese al tiempo transcurrido, la obligación de pago establecida en esa norma continúa pendiente de cumplimiento.

Llamado a las autoridades

Cainco sostuvo que este tipo de situaciones trascienden el interés de las partes involucradas y adquieren relevancia para toda la economía.

En ese marco, hizo un llamado a las autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, impulsen las acciones necesarias destinadas a resolver de manera definitiva el caso.

La institución pidió que prevalezcan la legalidad, la seguridad jurídica y el respeto al Estado de Derecho.

Seguridad jurídica e inversión

En su comunicado, Cainco remarcó que la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y el cumplimiento oportuno de las obligaciones asumidas por el Estado son condiciones esenciales para la inversión, el desarrollo productivo y la generación de empleo.

El pronunciamiento fue emitido este 15 de julio de 2026 en Santa Cruz de la Sierra.

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