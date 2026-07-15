Felcc desplegará patrullajes reservados y discretos durante la verbena en La Paz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) desplegará personal policial durante la verbena paceña para realizar controles preventivos y atender cualquier hecho delictivo que pueda registrarse durante la celebración.

El director de la Felcc informó que el operativo se desarrollará bajo coordinación del Comando Departamental de la Policía, con presencia de efectivos en diferentes puntos de concentración.

“Se va a desplegar personal de la Felcc para poder realizar los controles preventivos y estar en estado de listeza ante cualquier hecho delictivo que pueda suscitarse”, señaló la autoridad policial.

Recomendaciones a la población

La Policía pidió a los asistentes tomar precauciones durante la jornada festiva, especialmente en lugares con alta concentración de personas.

Entre las principales recomendaciones están cuidar los objetos personales, utilizar bolsillos seguros y evitar exponer celulares, billeteras u otros bienes de valor.

También se sugirió utilizar transporte seguro para reducir el riesgo de atracos al momento de retornar a casa.

Compartir ubicación y controlar bebidas

La Felcc recomendó enviar la ubicación en tiempo real a personas de confianza, especialmente si se asiste en grupo o se permanece hasta altas horas de la noche.

La autoridad policial también pidió tener control sobre las bebidas que se consuman, debido a que el exceso de alcohol puede exponer a las personas a situaciones de riesgo.

“Se recomienda controlar las bebidas que van a consumir, debido a que el alcohol los condiciona a ser víctimas o victimarios en determinados casos”, indicó.

Habrá patrullajes discretos

El director de la Felcc confirmó que también se realizarán patrullajes reservados y discretos, con el objetivo de prevenir delitos durante la verbena.

“La Felcc, bajo el Comando Departamental, va a sacar diferentes patrullajes reservados y discretos para poder prevenir los delitos”, informó.

La Policía pidió a la población disfrutar de la celebración con responsabilidad y cautela, mientras se ejecutan los controles para evitar excesos y hechos de inseguridad.

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