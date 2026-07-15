Alcaldía despliega megaoperativo para retirar a personas en situación de calle

Un megaoperativo interinstitucional fue desplegado este miércoles en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con el objetivo de intervenir las zonas donde se concentra población en situación de calle y derivar a estas personas a centros de atención, rehabilitación o acogida, según corresponda.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Paulo Viruez, informó que el operativo reúne a la Alcaldía, la Gobernación, la Policía Boliviana, la Defensoría de la Niñez y otras instituciones para recuperar espacios públicos y brindar asistencia a personas en condición de vulnerabilidad.

"El día de hoy estamos realizando un megaoperativo para poder resguardar el centro de la ciudad y también los alrededores entre el tercer y cuarto anillo, para liberar estas áreas de las personas en situación de calle y de las personas dependientes, quienes posteriormente serán conducidas a centros de rehabilitación", señaló Viruez.

La autoridad explicó que los puntos de intervención ya fueron identificados previamente gracias a denuncias ciudadanas y a operativos realizados con anterioridad.

"Tenemos identificadas claramente cada una de las zonas y los lugares donde vamos a realizar este operativo, considerando que ya han sido denunciados, pero también han sido intervenidos en alguna oportunidad", afirmó.

Por su parte, el director de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) indicó que el trabajo busca ofrecer una atención integral a las personas encontradas durante los controles.

"Las personas en situación de calle también merecen una oportunidad. Serán trasladadas inicialmente al GACIP, donde recibirán atención médica integral. Los adultos mayores serán derivados a centros de acogida, los menores a la Defensoría de la Niñez y las personas con dependencia al alcohol o las drogas podrán ingresar a centros de rehabilitación públicos o privados, siempre y cuando exista su consentimiento", explicó la autoridad policial.

El operativo comenzó en la zona de la antigua Ramada y durante la jornada se extenderá a distintos sectores del centro cruceño y otras áreas previamente identificadas por las autoridades.

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