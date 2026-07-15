"Un niño bien alimentado rinde mejor": Alcaldía destaca el retorno del desayuno escolar

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra iniciará la distribución de la alimentación complementaria escolar durante la primera semana del retorno a clases. El programa beneficiará a más de 200.000 estudiantes de 533 unidades educativas del municipio con un desayuno que incluirá diariamente una ración líquida y una sólida.

El director municipal de Educación, Adhemar Carrasco, destacó que el objetivo principal es garantizar una adecuada nutrición para mejorar el rendimiento académico de los escolares.

"Lo que nos interesa mucho es que los papás estén con la tranquilidad de que la alimentación complementaria va a entrar en esta segunda parte del año, porque creo que es importante ese apoyo específicamente para resguardar la salud de los chicos. Un chico bien alimentado puede rendir mejor en el colegio", afirmó.

Carrasco explicó que, a diferencia de anteriores gestiones, el desayuno escolar combinará una ración sólida con una bebida para mejorar el aporte nutricional.

La autoridad indicó que el menú fue elaborado por un equipo de cuatro nutricionistas, quienes trabajaron en la selección de alimentos para garantizar su calidad y valor nutricional.

"Nos hicieron trabajar por tiempo y materia con un equipo de cuatro nutricionistas para ver toda la calidad, a partir de darles algo que pueda beneficiar. Creo que es importante que la población conozca que habrá un equipo de supervisión viendo el tema de calidad para que pueda llegar un alimento complementario bueno para el niño", sostuvo.

Asimismo, aseguró que el contrato contempla sanciones en caso de que los productos lleguen en mal estado o no cumplan con lo establecido.

"Existen sanciones y están al alcance del contrato. Además, se presentará en los empaques una línea para que puedan llamar y decirnos si faltó algo o existe algún inconveniente, para que pueda atenderse en el menor tiempo posible", indicó.

Carrasco también defendió el proceso de contratación de las empresas proveedoras y afirmó que la licitación se desarrolló con total transparencia.

"El proceso de licitación se hizo de manera transparente en el Sicoes y, a partir de esto, se demostró que podían presentarse varias empresas. Lo que está pasando ahora es que 11 empresas se han unido para cubrir lo que necesitan los chicos", señaló.

Entre los productos que formarán parte del desayuno escolar se encuentran:

• Leche con cereal.

• Leche de soya.

• Yogurt bebible con frutas y verduras.

• Néctar de frutas con mezcla de cereales (los viernes).

• Panes multicereales.

• Empanadas elaboradas con quinua, amaranto y avena.

• Galletas fortificadas con minerales, avena y leche.

• Barras de cereal.

• Frutas frescas, entre ellas guineo y manzana.

• Otros productos fortificados destinados a complementar la alimentación de los estudiantes.

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