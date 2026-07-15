¿Cómo estará el tiempo en su ciudad? Revise el pronóstico para este miércoles

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 15 de julio una jornada con cielos despejados y temperaturas propias de la temporada fría en gran parte del territorio nacional. En el occidente persistirán las heladas durante las primeras horas del día, mientras que en el oriente continuará el ambiente cálido.

Occidente con temperaturas bajas

En el occidente del país se mantendrán los cielos despejados y las bajas temperaturas.

La Paz: mínima de 3°C y máxima de 18°C .

El Alto: entre -7°C y 15°C .

Oruro: entre -5°C y 18°C , sin probabilidad de lluvias.

Potosí: entre -6°C y 20°C, con cielo despejado.

Valles con ambiente templado

En los valles se esperan condiciones estables y temperaturas agradables durante el día.

Cochabamba: entre 7°C y 33°C , con cielo despejado.

Sucre: mínima de 4°C y máxima de 26°C .

Tarija: temperaturas entre 5°C y 30°C, sin lluvias.

Oriente con temperaturas cálidas

El oriente boliviano registrará cielos poco nubosos y temperaturas elevadas.

Santa Cruz: entre 19°C y 27°C .

Trinidad: mínima de 20°C y máxima de 30°C .

Cobija: temperaturas entre 20°C y 30°C, con cielo poco nuboso.

De acuerdo con el Senamhi, no se prevén precipitaciones importantes para esta jornada, por lo que el tiempo estable predominará en la mayor parte del país.

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