¿Frío o calor? Antes de salir de casa, revise el pronóstico: así estará el tiempo en las nueve capitales

El invierno continuará marcando diferencias entre las distintas regiones del país. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), este domingo 5 de julio predominarán las condiciones estables, con cielos despejados o parcialmente nublados y sin lluvias en la mayor parte del territorio nacional.

En el occidente boliviano persistirá el intenso frío

La Paz registrará temperaturas entre los 5°C y los 20°C, con una jornada mayormente soleada y nubosidad durante la noche. En El Alto, el termómetro descenderá hasta los 0°C y alcanzará una máxima de 15°C.

Oruro tendrá temperaturas entre 3°C y 17°C, mientras que Potosí oscilará entre los 0°C y los 20°C. En esta última capital existe la posibilidad de precipitaciones durante la noche.

En la región de los valles se espera un ambiente agradable y soleado

Cochabamba registrará temperaturas entre 8°C y 25°C, aunque se prevé un incremento de la nubosidad al finalizar la jornada. En Sucre, los valores estarán entre 9°C y 22°C, mientras que Tarija tendrá una mínima de 2°C y una máxima de 22°C, con predominio de cielos despejados.

El oriente continuará siendo la región más cálida del país

Cobija alcanzará la temperatura más elevada de la jornada, con una máxima de 31°C y cielos despejados. Trinidad registrará entre 15°C y 27°C, con mayor nubosidad hacia la noche.

En Santa Cruz de la Sierra se pronostican cielos parcialmente nublados durante la mañana y parte de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 23°C.

Según el reporte del Senamhi, la estabilidad atmosférica será la característica predominante de este domingo, favoreciendo una jornada sin lluvias en la mayor parte de Bolivia. No obstante, el invierno continuará haciéndose sentir con fuerza en el altiplano, donde las bajas temperaturas seguirán siendo la principal característica del clima.

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