Difunden la lista de fallecidos y heridos tras el trágico embarrancamiento de un minibús en Morochata

Las autoridades dieron a conocer la identidad de las personas fallecidas y heridas que dejó el trágico embarrancamiento de un minibús de transporte público registrado la tarde de este sábado en el camino a Morochata, a la altura de la zona de San Miguel, en el municipio de Quillacollo.

Personas heridas:

Juan Ayala Cáceres, 40 años.

Dayana Alcázar Gutiérrez, 10 años.

Dilan Ayala Ríos, 9 años.

Naylin Bautista Villarroel, 16 años.

Ana Rosa Huarachi Laura, 11 años.

Ninfa Villarroel Rojas, 68 años.

Cesia Laime Huarachi, 3 años.

Melani Coca Huarachi, 10 años.

Maritza Gutiérrez.

Todos los lesionados fueron evacuados en diferentes ambulancias hacia distintos centros de salud del municipio de Quillacollo, donde reciben atención médica.

Personas fallecidas:

Olímpio Guzmán Antezana, 62 años.

Wilmer Campos Ascencio, 28 años.

Aida Ríos Pérez, 35 años.

Licia Claros Rojas, 11 años.

Josué Claros Rojas, 22 años.

Domitila Laura Poma, 54 años.

Cristofer Mariscal Ríos, 14 años.

Jhair Navia Bautista, 6 años.

Belén Navia Bautista, 8 años.

El accidente ocurrió cuando el minibús se embarrancó aproximadamente entre 150 y 200 metros de profundidad por causas que aún son investigadas por la Policía. Equipos de rescate, efectivos policiales y personal de emergencia llegaron hasta el lugar para auxiliar a las víctimas y realizar las labores de recuperación del vehículo.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Brigada de Rescate BERSA, el operativo fue activado cerca de las 13:25 por instrucción de Radio Patrullas 110 de Quillacollo, confirmándose en el lugar la existencia de personas fallecidas y heridas producto del siniestro.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer qué provocó el embarrancamiento y no descartan ninguna hipótesis, entre ellas una posible falla mecánica, exceso de velocidad o factores relacionados con las condiciones de la vía. En las próximas horas se espera un informe oficial con mayores detalles sobre las circunstancias de esta tragedia que enluta a varias familias cochabambinas.

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