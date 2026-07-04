Descubren 170 mil dólares ocultos en camión boliviano cargado con madera en la frontera con Chile

Un total de 170 mil dólares estadounidenses fueron incautados por fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, tras ser descubiertos ocultos en la cabina de un camión de carga boliviano que transportaba madera. El conductor fue detenido, imputado por el delito de contrabando y enviado a prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

El procedimiento se realizó la noche del viernes, alrededor de las 20:30, en el complejo fronterizo de Colchane, cuando funcionarios de Aduanas inspeccionaban los últimos camiones extranjeros que ingresaban a territorio chileno.

Durante la revisión, uno de los fiscalizadores detectó irregularidades en el tablero del vehículo, por lo que el camión fue derivado a una inspección con tecnología no invasiva mediante un camión escáner. El examen permitió identificar un objeto sospechoso oculto en el torpedo de la cabina.

Al desmontar la estructura, los funcionarios encontraron una bolsa que contenía US$ 170 mil en efectivo, dinero que presuntamente ingresaba sin ser declarado, según informó el medio chileno Soy Chile.

Escáner de Aduanas revela US$ 170 mil escondidos en un camión procedente de Bolivia. FOTO: RRSS.

El conductor, identificado con las iniciales M.M.Q., de 37 años y de nacionalidad boliviana, fue entregado a Carabineros de Chile. Posteriormente, el Departamento Jurídico de la Dirección Regional de Aduanas participó en la audiencia de control de detención para respaldar la acusación por contrabando.

El fiscal Francisco Almazán imputó al chofer por ese delito y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, solicitud que fue acogida por el tribunal.

De acuerdo con las autoridades chilenas, el camión había partido desde Santa Cruz, Bolivia, transportando 3.700 kilogramos de 55 tablas de madera aserrada de Curupau, cuyo destino final era Vietnam. Además de la investigación penal, se dispuso una revisión especial de toda la carga para descartar otras posibles irregularidades.

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