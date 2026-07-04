La Policía Boliviana ejecutó este sábado la aprehensión de Vicente Salazar, principal ejecutivo de la Federación Departamental Túpac Katari, en un operativo realizado en la ciudad de El Alto.

El momento de la captura fue registrado en imágenes, donde se observa a efectivos policiales interceptar al dirigente y trasladarlo bajo resguardo hasta un vehículo oficial para posteriormente conducirlo a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

Foto: El dirigente Vicente Salazar fue trasladado en un vehículo de la Policía Boliviana. Red Uno.

La aprehensión forma parte de la investigación que desarrolla el Ministerio Público por los bloqueos de carreteras que se prolongaron durante más de 50 días y que ocasionaron desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos, además de importantes pérdidas económicas en el departamento de La Paz.

Foto: El dirigente Vicente Salazar fue trasladado en un vehículo de la Policía Boliviana. Red Uno.

Salazar fue uno de los principales dirigentes que lideró las movilizaciones campesinas durante el conflicto, que además de reivindicaciones sectoriales derivó en demandas políticas, entre ellas la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Las autoridades informaron que el dirigente permanecerá en dependencias policiales mientras se define su situación jurídica y se determina si será puesto ante un juez cautelar dentro del proceso por los hechos investigados.

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