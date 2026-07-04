Propietaria de 'Santa Rita' pide intervención tras nuevo avasallamiento

La propietaria de la hacienda 'Santa Rita', Melissa Barba, denunció un nuevo avasallamiento en ese predio ubicado en la zona de San Pedro, provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz. Según su versión, se trata del octavo ingreso ilegal registrado en la propiedad.

Barba aseguró que durante la incursión los trabajadores fueron intimidados.

"Entre ellos había armas con láser apuntando a la cabeza de los trabajadores", afirmó.

Desde el Comando Departamental de la Policía, la propietaria pidió una intervención inmediata de las autoridades y sostuvo que el conflicto por tierras en la provincia Guarayos continúa agravándose.

Asimismo, informó que presentó un requerimiento fiscal para solicitar el despliegue de 20 efectivos policiales y dos investigadores, con el objetivo de verificar los hechos denunciados y dar cumplimiento a las acciones investigativas correspondientes.

"Convoco al ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, a que trabaje junto con la Policía y pueda limpiar la zona de delincuentes", manifestó

El abogado de la familia, Álvaro La Torre, señaló que el conflicto genera un importante perjuicio económico y afirmó que los presuntos avasalladores buscan apropiarse de más de 1.500 hectáreas de la hacienda 'Santa Rita'.

Además, sostuvo que otros predios cercanos, entre ellos Santagro, Ciervos y Río Pailitas, también se encuentran ocupados, por lo que pidió una intervención de las autoridades para restablecer el control en la zona.

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