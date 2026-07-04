Caso del bebé que cayó de un 'torito': la madre busca recuperar su libertad

Lola Terrazas, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, confirmó que la madre del bebé fallecido tras caer de un ‘torito’ enfrenta un proceso penal por el presunto delito de homicidio en accidente de tránsito. Al respecto, informó que se encuentra “a la espera del señalamiento del día y hora para la audiencia cautelar a la madre” tras la presentación de los informes correspondientes.

Ante esta situación jurídica, la defensa de la mujer reaccionó mediante la activación de un recurso constitucional para frenar una posible afectación a sus derechos. “El equipo que lleva el caso ya ha presentado los informes que corresponden, sin embargo, el esposo de ella ha presentado una acción de libertad, la audiencia será hoy a las 14:00”, puntualizó Terrazas.

Investigaciones en curso y búsqueda de justicia

La funcionaria remarcó que las instituciones llamadas por ley avanzan de manera estricta en la recolección de los elementos probatorios sobre el trágico siniestro vial.

En ese sentido, la autoridad enfatizó que “el equipo que está investigando el caso por parte del Ministerio Público, la Policía está haciendo los requerimientos que corresponden y eso tiene que ser valorado en el informe del Fiscal que lleva el caso en la audiencia de medidas cautelares”.

Terrazas ratificó el compromiso de la institución para acompañar de cerca todo el proceso y así esclarecer las circunstancias exactas que rodearon la muerte del lactante. “Estamos con todo el procedimiento que corresponde para que se haga justicia”.

Antecedentes de la tragedia ocurrida el viernes

El hecho ocurrió en el sexto anillo de la avenida Santos Dumont, conmoviendo por completo a la población cruceña. En ese lugar, el pequeño infante de apenas meses cayó accidentalmente desde la parte trasera de un vehículo tipo ‘torito’ y terminó siendo arrollado por motorizados en la vía pública.

Previamente, el progenitor del menor había explicado que el accesorio de transporte acababa de ser reparado por un chapero y defendió firmemente a su pareja ante las autoridades. El hombre insistió en que el fatal desprendimiento no ocurrió porque su esposa quiso hacerlo sino por un accidente.

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