Aparatoso vuelco de campana en Llallagua deja graves daños materiales

Un aparatoso vuelco de campana se registró este viernes por la mañana en la carretera diagonal Jaime Mendoza en Potosí, movilizando de urgencia al personal de Tránsito de Llallagua a la altura del Hospital Plus. Tras el llamado de alerta de Radio Patrulla 110, las autoridades policiales se constituyeron al lugar del siniestro para iniciar las primeras investigaciones del hecho vial.

El informe preliminar de los efectivos policiales confirmó que el vehículo protagonista, un coche de color negro, terminó con daños materiales de consideración en toda su estructura. Asimismo, los reportes oficiales identificaron que el vehículo color negro, cuyo conductor Rubén Ch. C. estaba acompañado por un hombre de 42 años de nombre Florentino B. C., propietario del vehículo.

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