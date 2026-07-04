Dictan detención preventiva para pastor evangélico por presunta agresión

La justicia determinó enviar a la cárcel bajo la medida de detención preventiva a un pastor evangélico formalmente investigado por el delito de ultraje sexual contra una menor de edad. La resolución judicial se dictó tras evaluarse los elementos de convicción acumulados, los cuales vinculan directamente al sospechoso con el entorno religioso donde asistía la víctima.

Probabilidad de autoría y riesgos procesales

Al respecto, la Fiscalía informó detalladamente las determinaciones de la audiencia cautelar: "El Ministerio Público acaba de fundamentar la imputación formal donde la autoridad jurisdiccional ha dado por probada la probabilidad de autoría y los riesgos procesales. En ese sentido, la autoridad jurisdiccional ha ordenado la detención preventiva en Palmasola por 180 días".

En este contexto, la joven afectada decidió romper el silencio para relatar los dolorosos pormenores de cómo conoció al imputado en el templo y el posterior vejamen sufrido. "Solo pido justicia", manifestó al describir que la agresión sexual se perpetró en el interior de su propio domicilio.

Intimidación y temor a la denuncia

La denunciante confesó que inicialmente experimentó un profundo temor de acudir ante las autoridades competentes debido a las drásticas advertencias que recibió por parte del agresor. "Me amenazaba después de lo que pasó", reveló la joven, quien además aseguró que cuenta con pruebas contundentes que certifican dichos amedrentamientos. En su comparecencia, la víctima alertó que no es la única afectada por el comportamiento del presunto pastor.

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