Difunden la lista de heridos del accidente de flota en Tarabuco

Un accidente de tránsito protagonizado por un bus de la empresa Challa Bus movilizó la madrugada de este viernes a equipos de emergencia en la ruta Mojocoya–Redención Pampa, en el tramo Tarabuco–Sucre.

De manera preliminar, las autoridades confirmaron la muerte del conductor del vehículo y de uno de los pasajeros, además de 18 personas heridas, algunas de ellas en estado crítico.

El responsable del Centro Coordinador de Emergencias Médicas, Jorge Siles, informó que el hecho fue reportado entre las 06:15 y 06:30, activándose de inmediato el sistema de respuesta prehospitalaria.

Seis heridos fueron trasladados al Hospital Santa Bárbara

Según el reporte del periodista Marcelo Vélez, de radio Global, seis de los heridos fueron evacuados al Hospital Santa Bárbara de Sucre, cuatro hombres y dos mujeres.

Personal médico, ambulancias del municipio de Sucre y equipos de apoyo del municipio de Yamparáez participaron en el rescate, estabilización y traslado de los lesionados.

Lista preliminar de heridos

El reporte difundido por los servicios de emergencia identifica a los siguientes pacientes atendidos:

· Aurelio Durán Torres (72 años) – politraumatizado. · Rosalía Ramírez Espinosa (42 años) – traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado. · Luciano Quispe Tardío (48 años) – TEC grave y múltiples heridas. · Prudencio Flores (60 años) – TEC moderado. · Diego Orella Copa (19 años) – TEC moderado. · Jimber Daza Moscoso (22 años). · Mario Floresdurán (67 años) – TEC moderado y trauma facial. · Gregoria Vargas. · Marina Méndez Choque. · Rosalinda Falón (21 años) – fractura de brazo. · Narciso Orellana Paucaro (43 años) – herida contusa en la mano. · Lisabia Caballero Torres (6 años) – TEC leve y policontusiones. · Mario Paco Ramírez. · Elizabeth Yucra Durán. · Nayda Paco Ramírez. · Willy Maturano Zárate. · Mario Pérez Tardío (36 años). · Arminda Quispe Chambi (24 años) – fractura de metacarpiano. · Beimar Quispe Choque (24 años) – heridas cortantes en antebrazo y pierna. · Marisol Torres Flores (25 años) – politraumatismo y fractura de húmero.

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