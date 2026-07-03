Difunden la lista de heridos del accidente de flota en Tarabuco

El vuelco de un bus de la empresa Challa Bus, registrado la madrugada de este viernes en la ruta Mojocoya–Redención Pampa, tramo Tarabuco–Sucre, dejó de manera preliminar dos personas fallecidas y 18 heridas, varias de ellas con traumatismos de consideración.
03/07/2026 18:50
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Un accidente de tránsito protagonizado por un bus de la empresa Challa Bus movilizó la madrugada de este viernes a equipos de emergencia en la ruta Mojocoya–Redención Pampa, en el tramo Tarabuco–Sucre.
De manera preliminar, las autoridades confirmaron la muerte del conductor del vehículo y de uno de los pasajeros, además de 18 personas heridas, algunas de ellas en estado crítico.
El responsable del Centro Coordinador de Emergencias Médicas, Jorge Siles, informó que el hecho fue reportado entre las 06:15 y 06:30, activándose de inmediato el sistema de respuesta prehospitalaria.
Seis heridos fueron trasladados al Hospital Santa Bárbara
Según el reporte del periodista Marcelo Vélez, de radio Global, seis de los heridos fueron evacuados al Hospital Santa Bárbara de Sucre, cuatro hombres y dos mujeres.
Personal médico, ambulancias del municipio de Sucre y equipos de apoyo del municipio de Yamparáez participaron en el rescate, estabilización y traslado de los lesionados.
Lista preliminar de heridos
El reporte difundido por los servicios de emergencia identifica a los siguientes pacientes atendidos:
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