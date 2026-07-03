Alcalde de Chimoré sufre accidente de tránsito en San Isidro

El alcalde del municipio de Chimoré, Melquiades Claure, sufrió un accidente de tránsito en la zona de San Isidro, cuando el vehículo oficial en el que se trasladaba se embarrancó y terminó volcado en medio de sembradíos. La autoridad municipal recibe atención médica en Sacaba a consecuencia de las contusiones sufridas.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió mientras el alcalde realizaba un viaje por la zona. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del motorizado, que salió de la vía y terminó volcado en un área de cultivo. El vehículo siniestrado era de uso oficial del municipio.

Auxilio de comunarios y la Policía

Tras el accidente, comunarios de la zona y efectivos policiales acudieron al lugar para brindar auxilio a los ocupantes del motorizado y facilitar su evacuación hacia un centro médico.

La autoridad fue trasladada al hospital Solomon Klein de Sacaba para recibir atención médica. Actualmente permanece bajo observación médica debido a las contusiones que presenta.

Las autoridades aún no han emitido un informe final sobre las causas del accidente, mientras se aguarda una evaluación médica más detallada del estado de salud del alcalde.

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