Defensoría investiga si hubo negligencia tras la muerte de un bebé que cayó de un torito

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia activó el protocolo investigación tras el fallecimiento de un bebé de cinco meses que perdió la vida luego de caer de un vehículo tipo torito, un hecho que ha generado consternación en la población.

La jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Daniela Hurtado, informó que la institución desplazó de inmediato a dos equipos para recabar información y acompañar las diligencias que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

Según explicó la autoridad, un grupo de funcionarios se trasladó hasta la morgue para obtener mayores datos sobre el caso, mientras que otro equipo se encuentra en dependencias del EPI-9 realizando las investigaciones correspondientes.

“Como Defensoría de la Niñez y Adolescencia hemos activado el protocolo. Un equipo ya se encuentra en la morgue para tener mayores datos y otro equipo está en el EPI-9 para recabar más información sobre este trágico accidente”, señaló Hurtado.

Respecto a las posibles responsabilidades, la jefa de la Defensoría indicó que aún no existe una conclusión y que las investigaciones determinarán si hubo negligencia por parte de los padres del menor o del conductor del vehículo.

“Estamos en plena investigación para poder ver si en este caso ha existido una negligencia de los padres o, en todo caso, una negligencia del chofer que manejaba el torito. Se actuará conforme al procedimiento una vez que se establezcan los hechos”, manifestó.

Hurtado también confirmó que personal de la Defensoría mantiene contacto con las instancias encargadas de la investigación y continúa realizando las actuaciones necesarias para reunir todos los elementos que permitan esclarecer el caso.

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