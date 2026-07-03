Tragedia en Tarabuco: vuelco de bus deja al menos dos muertos y más de 20 heridos

La madrugada de este viernes se registró un grave accidente de tránsito en el municipio de Tarabuco, en el departamento de Chuquisaca, donde un bus sufrió un vuelco y dejó un saldo preliminar de al menos dos personas fallecidas y más de 20 heridas.

El hecho ocurrió en el sector de La Ciénega e involucró a un bus de la empresa Challa Bus, de color blanco, que cubría la ruta Redención Pampa–Sucre.

Heridos fueron evacuados a Sucre

La información sobre las víctimas fatales fue proporcionada por el asambleísta departamental Pedro Antezana, quien brindó el reporte desde el Hospital de Tarabuco.

Según el informe preliminar, las personas con lesiones de mayor gravedad fueron evacuadas a la ciudad de Sucre para recibir atención médica especializada.

El resto de los heridos recibe atención en los hospitales de Tarabuco y Zudáñez, mientras se realiza la evaluación médica correspondiente.

Bus terminó volcado en La Ciénega

Imágenes que circulan en redes sociales muestran al motorizado afectado tras el accidente en el sector de La Ciénega.

Hasta el momento, las causas del hecho se desconocen y deberán ser establecidas por las investigaciones de Tránsito.

Las autoridades deberán determinar si el accidente estuvo relacionado con fallas mecánicas, condiciones de la vía, exceso de velocidad u otros factores.

Investigación en curso

El caso permanece en investigación y se espera un informe oficial sobre las circunstancias del vuelco, la identidad de las víctimas y el estado actualizado de las personas heridas.

El hecho vuelve a generar preocupación por la seguridad en las rutas interprovinciales y departamentales, especialmente en tramos donde el transporte público circula durante la madrugada.

Las autoridades continúan realizando las diligencias correspondientes mientras los heridos reciben atención médica.

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