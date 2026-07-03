Policía revela “avance sustancial” en la investigación del millonario atraco a una mujer en Santa Cruz

La Policía Boliviana informó que la investigación por el atraco en el que delincuentes armados sustrajeron más de un millón de bolivianos registra un “avance sustancial”, aunque por el momento mantiene en reserva los detalles para no afectar el desarrollo del caso.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, explicó que el hecho ocurrió después de que dos mujeres retiraran de una entidad financiera la suma de 1.030.000 bolivianos. Posteriormente, ambas se desplazaban en un vehículo particular cuando fueron interceptadas, a la altura del segundo anillo, por dos motocicletas.

Según el reporte policial, los ocupantes de las motocicletas descendieron portando armas de fuego y amenazaron a las víctimas para apoderarse de una mochila que contenía el dinero, tras lo cual escaparon del lugar.

Tras conocerse el asalto, la institución policial activó de inmediato el Plan Z, desplegando un operativo de acordonamiento en la zona con el objetivo de identificar y localizar a los responsables.

“Estamos realizando todos los actos investigativos y los trabajos de inteligencia. Hacemos conocer a la población que ya tenemos un avance sustancial en este caso”, afirmó el coronel Gómez.

La autoridad precisó que las investigaciones continúan y que, una vez se cuente con los elementos probatorios suficientes, la Policía brindará información oficial sobre los resultados obtenidos y las acciones asumidas para esclarecer el millonario robo.

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