Bolivia y Estados Unidos prevén restablecer intercambio de embajadores en 2026

El Gobierno de Bolivia anunció que prevé normalizar plenamente las relaciones diplomáticas con Estados Unidos mediante el intercambio de embajadores antes de que concluya la gestión 2026, poniendo fin a casi 18 años sin representantes diplomáticos con ese rango.

El anuncio fue realizado ayer por el canciller Fernando Aramayo durante el acto de conmemoración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, celebrado en la residencia de la Embajada estadounidense en La Paz, donde un canciller boliviano volvió a participar de esta celebración tras varios años de ausencia.

"Nuestro horizonte es avanzar hacia la normalización plena de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos de América; apostamos al intercambio de embajadores en el corto plazo, es un compromiso que no va a pasar de la gestión 2026", afirmó la autoridad.

Aramayo señaló que la política exterior boliviana busca fortalecer una inserción internacional "activa, pragmática y soberana", basada en el respeto mutuo, la cooperación y la diplomacia para el desarrollo.

Durante su intervención, el canciller agradeció el apoyo brindado por Estados Unidos durante el conflicto social que mantuvo al país afectado por más de 50 días de bloqueos.

Destacó la asistencia humanitaria y el respaldo diplomático impulsado en la Organización de Estados Americanos (OEA), en coordinación con Argentina y Chile.

"Reiteramos nuestra sincera gratitud por la asistencia humanitaria, pero también por la acción internacional que permitió una resolución histórica en la OEA", expresó.

Por su parte, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Erik Martini, calificó como significativa la presencia del canciller boliviano en la ceremonia, al señalar que en años anteriores los titulares de la Cancillería no asistían a este tipo de actos.

"Bolivia puede contar con mi país, Estados Unidos, hoy y siempre", expresó Martini ante autoridades nacionales, legisladores, diplomáticos y representantes del sector empresarial.

Asimismo, sostuvo que el respeto a la voluntad popular es un principio fundamental y afirmó que ambos países continuarán trabajando de manera conjunta en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Antecedentes

Bolivia y Estados Unidos no intercambian embajadores desde septiembre de 2008, cuando el expresidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, acusado por su gobierno de conspiración. Posteriormente, también fue suspendida la presencia de la Administración para el Control de Drogas (DEA), lo que marcó un deterioro en las relaciones bilaterales.

De concretarse el intercambio de embajadores anunciado por la Cancillería, ambos países restablecerán plenamente sus relaciones diplomáticas después de casi dos décadas, en un contexto en el que el Gobierno boliviano ha reiterado su intención de fortalecer la cooperación bilateral.

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