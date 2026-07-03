Buscan a la madre de la bebé fallecida en Cochabamba; investigan una presunta entrega por Bs 150

La Policía activó la búsqueda de la madre de una bebé de seis meses que falleció en Cochabamba y que, según las primeras investigaciones, habría sido entregada por 150 bolivianos, además del compromiso de recibir 50 bolivianos mensuales, para que la menor fuera utilizada en actividades de mendicidad.

El caso es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de homicidio y trata y tráfico de personas con fines de explotación. Por el hecho se aprehendió a dos personas y se espera el resultado de la autopsia para establecer la causa exacta de la muerte de la menor.

La investigación apunta a una presunta venta

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que la investigación comenzó tras el reporte de un hospital de la zona oeste de Cochabamba, donde la menor llegó sin signos vitales.

Durante las primeras indagaciones, los investigadores tomaron declaraciones a Elías M. Ch., de 18 años, y Marisabel W. D., de 32 años, quienes inicialmente afirmaron ser los tíos de la bebé.

Sin embargo, las pesquisas establecieron que la niña fue trasladada desde Puerto Suárez, en Santa Cruz, hasta Cochabamba para ser utilizada en actividades de mendicidad.

De acuerdo con los datos recolectados por la Policía, la madre de la menor, integrante de una comunidad indígena ayorea, habría aceptado entregar a su hija a cambio de Bs 150 y un pago mensual de Bs 50. Por ello, las autoridades iniciaron su búsqueda para que responda por este hecho.

Buscan a la madre de bebé fallecida por trata y tráfico . Foto: Red Uno

Presumen que la bebé era utilizada para pedir limosna

Las investigaciones señalan que la bebé era empleada para generar mayor compasión entre las personas mientras se pedía dinero en las calles de Cochabamba.

La menor falleció antes de recibir atención médica. De forma preliminar, la Policía presume que la causa del deceso sería una neumonía; sin embargo, será el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) el que determine oficialmente las causas de la muerte.

Rescatan a cuatro niños en un alojamiento

A partir de las declaraciones de los aprehendidos, la Felcc y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realizaron un operativo en el alojamiento Miraflores, ubicado entre las avenidas Aroma y Ayacucho.

En el lugar encontraron cuatro menores de edad, dos de 13 años y dos de 9 años. Según la investigación, tres de ellos no eran hijos de la mujer aprehendida y también se presume que eran utilizados para pedir limosna.

Todos los menores quedaron bajo protección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Dos aprehendidos esperan audiencia cautelar

La directora de Género y Generacional de la Alcaldía de Cochabamba, Cynthia Prado, confirmó que los menores permanecen bajo resguardo institucional mientras continúan las investigaciones.

Entretanto, los dos aprehendidos permanecen a disposición del Ministerio Público y esperan su audiencia de medidas cautelares.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar a todos los involucrados en la presunta red de explotación infantil y dar con el paradero de la madre de la bebé fallecida, considerada una pieza clave para esclarecer el caso.

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