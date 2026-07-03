Tras la reciente captura del profesor acusado de cometer toques impúdicos en el municipio de Sacaba, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) brindó nuevos y alarmantes detalles sobre el modus operandi del implicado. Hasta el momento, seis estudiantes de quinto de primaria han formalizado la denuncia, aunque las investigaciones apuntan a que las víctimas ascenderían a ocho.

El director de la Felcc informó que el operativo de captura se ejecutó bajo una orden de aprehensión fundamentada por el Ministerio Público, luego de que salieran a la luz las agresiones ocurridas en una unidad educativa de la zona de Korihuma II. El acusado se encuentra en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

"Este profesor se ganaba la confianza de sus alumnas para proceder con sus ilícitos, y también les infundía miedo, por lo cual estas menores no denunciaban. Hacer conocer que se han personado un total de seis víctimas para sentar la denuncia en contra de este profesor, por lo cual se encuentra en calidad de aprehendido", detalló la autoridad policial.

Tres años de impunidad y manipulación

El informe policial devela que las agresiones no eran recientes. El docente acompañaba al mismo grupo de estudiantes desde el año 2022, para cometer los delitos de manera sistemática durante cuarto y quinto año.

La denuncia principal fue impulsada por una menor de 10 años, quien relató el calvario que vivió dentro del recinto escolar.

"De acuerdo a la versión y la denuncia, él mismo habría realizado toques impúdicos y abuso sexual a varias alumnas. La denunciante es una menor de 10 años de edad, quien indica que en reiteradas oportunidades —casi en 20 ocasiones, en total 19— había sido objeto de abuso por parte de este profesor en diferentes lugares de la unidad educativa, tanto en los pasillos, aulas y baños", agregó el jefe de la FELCC.

Por su parte, la dirección de la unidad educativa afectada informó que, una vez que se tuvo conocimiento de las primeras acusaciones, se activaron los protocolos correspondientes de manera inmediata. El profesor fue suspendido de sus funciones de forma definitiva el pasado 17 de junio, quedando apartado de las aulas antes de que la Policía procediera con su captura.

Mira la programación en Red Uno Play