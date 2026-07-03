Lecheros de Cochabamba piden subir el precio de la leche cruda

La Federación Departamental de Productores Lecheros de Cochabamba se declaró en estado de emergencia y solicita formalmente al Gobierno central mediar en la actualización del precio de venta de la leche cruda. El sector argumenta que los costos de producción se han vuelto insostenibles en los últimos meses.

El ejecutivo departamental de los productores lecheros, Ariel Gutiérrez, informó que ya se remitieron las cartas correspondientes tanto a la industria PIL como al Ministerio de Desarrollo Productivo para instalar una mesa de diálogo lo antes posible.

"Hemos mandado una nota a la industria PIL para que se pueda revisar nuevamente el precio del litro de leche cruda. En ese mismo sentido, hemos remitido una nota para que el ministro pueda convocar a la industria y a los productores lecheros para que se pueda llegar a un acuerdo y un precio justo", afirmó Gutiérrez.

El impacto del dólar y los carburantes

Según el sector, la crisis logística y económica actual ha golpeado directamente la estabilidad de sus hatos lecheros. El incremento en el flete de los vehículos de transporte y la inestabilidad cambiaria han encarecido drásticamente los insumos básicos para la actividad ganadera.

Insumos más caros: El alimento balanceado para el ganado y los medicamentos veterinarios importados registran subidas de precio considerables debido a la nueva modalidad del dólar flexible.

Problemas de logística: El sector también se ve afectado por la situación de los carburantes, lo que encarece el traslado de la materia prima.

La propuesta económica

Actualmente, los productores entregan el litro de leche cruda a la planta procesadora por un valor de 5,25 bolivianos. Ante el escenario inflacionario que enfrentan, el sector plantea una propuesta que consideran flexible para equilibrar la balanza comercial del productor de a pie.

"Lamentablemente, en el mercado el precio de nuestro producto sigue siendo el mismo. Estamos proponiendo algo flexible que pueda llegar a los 6,50 bolivianos por litro", agregó el representante dirigencial.

Los lecheros cochabambinos esperan una respuesta pronta por parte de las autoridades para evitar que el desabastecimiento o las pérdidas económicas obliguen al cierre de más granjas productoras en el departamento.

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