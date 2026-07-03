Adopta un Campeón: 28 cachorros buscan hogar en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba, a través de Zoonosis, lanzó la campaña de adopción responsable "Adopta un Campeón", una iniciativa que busca encontrar un hogar para 28 cachorros rescatados. La jornada se realizará este sábado 4 de julio, de 10:30 a 14:30, en el parqueo del Mega Center, en la zona de La Recoleta.

La actividad tiene como objetivo promover la adopción responsable y sensibilizar a la población sobre el bienestar animal, incentivando a las familias a brindar una segunda oportunidad a perros que fueron abandonados o rescatados en distintos operativos.

El jefe de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba, Diego Prudencio, informó que los 28 cachorros disponibles para adopción provienen de decomisos realizados en diferentes sectores del municipio y de casos de abandono.

"El mejor fichaje no ocurre en una cancha, ocurre cuando decidimos cobijar una vida y adoptar a uno de estos peludos", expresó al presentar la campaña.

Prudencio señaló que antes de adoptar, las personas deben reflexionar sobre el compromiso que implica incorporar una mascota al hogar.

"La pregunta más importante es: ¿podré cobijar una vida?, ¿podré destinar parte de mi tiempo, energía, espacio y manutención para estos peludos? Si la respuesta es sí, adelante", afirmó.

Requisitos para la adopción

Los interesados en adoptar deberán presentar una fotocopia de su cédula de identidad, una copia de una factura de luz o agua y un croquis de su domicilio.

Desde Zoonosis destacaron que estos requisitos buscan garantizar una tenencia responsable y verificar que los animales sean entregados a familias que puedan brindarles los cuidados necesarios.

Como parte de la campaña, la organización adoptó el lema: "El mejor fichaje de tu vida tiene cuatro patas", haciendo alusión al entusiasmo que genera el fútbol para invitar a la población a sumar un gesto solidario mediante la adopción responsable.



Mira la programación en Red Uno Play