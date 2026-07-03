Feria de la Sajta reúne a paceños para celebrar el sabor de La Paz

La tradicional Feria de la Sajta se instaló este jueves en inmediaciones del mercado Strongest, en la ciudad de La Paz, como parte de las actividades organizadas por las Fiestas Julias para promover y revalorizar la gastronomía paceña.

Una tradición paceña

Decenas de comensales acudieron al lugar para degustar este plato típico, preparado con presas de pollo y acompañado de los ingredientes tradicionales. Las expositoras ofrecieron porciones a Bs 30, incluyendo sopa como entrada.

"Le va a dar bien yapado, bien servidito", señaló una de las comerciantes mientras atendía a los visitantes.

La actividad también coincide con la reducción en el precio del pollo en los mercados, donde el kilo se comercializa actualmente alrededor de Bs 13, lo que favoreció la preparación y venta del plato.

Celebrando la gastronomía de la Ciudad Maravilla

La feria gastronómica se desarrolla en exteriores del mercado Strongest, en la zona de Tembladerani, y forma parte de una agenda culinaria impulsada durante las celebraciones julias. Un día antes también se realizó la Feria del Timpu, otra de las especialidades tradicionales de la cocina paceña.

Las autoridades invitaron a la población a participar de estas actividades, que buscan fortalecer las tradiciones culinarias y dinamizar la economía de los comerciantes locales.

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