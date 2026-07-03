¿Por qué siguen las filas por combustible? Cisterneros apuntan a demoras internas de YPFB

Las filas en los surtidores y la falta de gasolina vuelven a generar preocupación en Santa Cruz. Aunque el abastecimiento intenta normalizarse, desde el sector de los cisterneros advierten que el problema estaría relacionado con demoras en la logística interna de YPFB y retrasos en los procesos de carguío, control y distribución.

Sergio Kosky, representante de la Federación de Cisterneros de Santa Cruz, aseguró que la situación actual es más crítica que durante los días de bloqueo.

“La situación actual está peor que cuando había bloqueos. Lamentablemente, no sé qué está pasando”, afirmó.

Cisternas paradas en Paraguay y Argentina

Según Kosky, el transporte tiene unidades en Paraguay y Argentina que no estarían cargando combustible con regularidad.

El dirigente señaló que existirían problemas vinculados a aspectos legales, vencimientos de contratos y adendas temporales que dificultan el carguío en los lugares de origen.

“El transporte tiene unidades en Paraguay, tiene unidades en Argentina. No se está cargando regularmente. Algún tema también legal, aparentemente, vencimiento de contratos, adendas por un par de días que dificultan que pueda haber el carguío en los lugares de origen”, sostuvo.

Esta falta de carguío diario, según el sector, genera una brecha difícil de cerrar en el sistema de abastecimiento.

Controles de calidad demoran hasta seis días

Kosky aclaró que el sector valora que se refuercen los controles de calidad del combustible, pero cuestionó que esos procesos estén provocando demoras considerables.

“Aplaudimos que se controle más la calidad del combustible. Sin embargo, conocemos que los laboratorios no existen en el país, que hacen análisis, pruebas, que las mandan al exterior. Y eso toma algunos días, que retrasa considerablemente el descarguío de las plantas, el envío a los surtidores y genera un perjuicio al consumidor final, que es el ciudadano”, indicó.

De acuerdo con el dirigente, estos controles pueden tardar entre cinco y seis días, lo que termina afectando directamente la distribución.

“Alrededor de cinco o seis días es lo que están tardando. Bajo mi criterio, debería haber una mejor logística para ejecutar ese decreto, que existan laboratorios acá, en las mismas plantas. No podemos recurrir a tener que mandar muestras afuera”, afirmó.

“En vez de sumar, restan”

El representante de los cisterneros sostuvo que los controles son necesarios, pero deben aplicarse con una logística más eficiente para no frenar la llegada de combustible a los surtidores.

“Esos son detalles que atrasan, dificultan, y en vez de sumar, restan, para tener una mejor dinámica en la atención al pueblo”, cuestionó.

Kosky advirtió que si no se entrega combustible todos los días y en los volúmenes correctos, tanto gasolina como diésel, el problema no podrá normalizarse.

“Si no hay un cargado diario regular en los puntos de cargado en Paraguay, en Argentina, el que no se cargue tres, cuatro, cinco días genera una brecha, un vacío, que cuesta muchísimo compactar y cerrar”, señaló.

Consumidores siguen haciendo filas

Mientras el sector transportista apunta a la logística, los ciudadanos continúan enfrentando largas filas en distintos surtidores.

Para los cisterneros, la solución pasa por garantizar carguío diario, controles de calidad más rápidos y una mejor coordinación interna para que el combustible no se quede detenido en las plantas o en los puntos de origen.

“Si no se entregan los volúmenes correctos, si no se entrega día a día el combustible, tanto gasolina como diésel, nunca se va a normalizar ni regularizar este tema”, concluyó Kosky.

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