¿Viajarás con un menor? Estos son los requisitos para tramitar el permiso

Ante el inicio de las vacaciones y el incremento de viajes familiares, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia recordó a la población cuáles son los requisitos para que niñas, niños y adolescentes puedan viajar dentro del país, especialmente cuando no lo hacen acompañados por ambos padres.

Las autoridades recomendaron a los padres, madres o tutores revisar con anticipación la documentación necesaria para evitar contratiempos antes de abordar.

Si el menor viaja con uno de los padres

Cuando el menor viaja solo con la madre, el padre o tutor, se deben presentar dos fotocopias de la cédula de identidad del progenitor o tutor que realiza el trámite.

También se requieren dos fotocopias del documento de identidad del menor, que puede ser la cédula de identidad o el certificado de nacimiento.

Además, se deben presentar dos copias de una carta de autorización firmada por la madre o el padre que viaja, dirigida a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Si el menor viaja solo

En caso de que la niña, niño o adolescente viaje solo, la carta de autorización debe estar firmada por ambos padres.

También se deben presentar los documentos originales al momento de realizar el trámite, además de las fotocopias correspondientes.

Si viaja con una tercera persona

Cuando el menor viaja con un familiar u otra tercera persona, se deben presentar dos fotocopias de la cédula de identidad de la persona que acompañará al menor.

Además, ambos padres deben estar presentes para firmar el formulario de autorización correspondiente.

Si corresponde, también se deben adjuntar dos fotocopias del poder notariado del representante legal o de la sentencia ejecutoriada.

Si viaja con ambos padres

Las autoridades aclararon que si el menor viaja con ambos padres no necesita permiso de viaje.

Sin embargo, debe portar un documento de identificación, ya sea cédula de identidad o certificado de nacimiento, que permita verificar que las personas con las que viaja son sus progenitores.

Atención y puntos habilitados

Actualmente, el servicio se brinda de 8:00 a 16:00. Sin embargo, se prevé ampliar la atención de 8:00 a 22:00 y de lunes a domingo, al menos en un punto de la Terminal Bimodal y en el edificio central de la Defensoría de la Niñez.

Por ahora, se cuenta con tres puntos de atención: dos en la Terminal Bimodal y uno en la oficina central de la Defensoría.

El trámite es gratuito

La Defensoría remarcó que el formulario de autorización de viaje para menores es completamente gratuito y no tiene ningún costo.

También pidió a la población no caer en cobros irregulares y denunciar cualquier intento de cobro por este trámite.

“Le pedimos a las personas que no caigan si alguien quiere cobrarles. Que nos hagan llegar esa denuncia, porque eso es ilegal e irregular”, señalaron desde la institución.

Las autoridades recomendaron realizar el trámite con anticipación, llevar documentos originales y fotocopias, y verificar los requisitos según el tipo de viaje que realizará el menor.

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