Estudiantes despiden las clases con juegos y alegría antes del descanso pedagógico

La emoción se apoderó de los estudiantes en el último día de clases antes del inicio del descanso pedagógico. Entre risas, juegos y concursos, los jóvenes se declararon oficialmente en “modo vacaciones”.

En las unidades educativas, el ambiente fue de alegría. Mochilas listas, aulas despidiéndose por unos días y estudiantes emocionados marcaron el inicio de una pausa esperada por muchos.

“¿Listos para las vacaciones?”, fue la pregunta que despertó respuestas llenas de entusiasmo. “Muy listos, ya hay que descansar”, respondieron algunos escolares, mientras otros aseguraron estar preparados para disfrutar estos días libres.

Juegos y competencias para despedir las clases

Como parte de la despedida, los estudiantes participaron en actividades recreativas y concursos organizados por sus profesores.

Uno de los momentos más emocionantes fue una competencia de coordinación, donde los equipos debían avanzar hasta un cono, retornar y llegar juntos sin caerse.

“Están listos para la competencia y a ganar”, expresó uno de los profesores, destacando que este tipo de actividades también ayuda a fortalecer el trabajo en equipo, la comunicación y la coordinación entre los estudiantes.

Durante el juego, las caídas, las risas y los aplausos no faltaron. Al final, el equipo ganador celebró con emoción junto a sus compañeros.

Una pausa para descansar y aprender

El descanso pedagógico representa una oportunidad para que los estudiantes recuperen energías después de varias semanas de clases.

Sin embargo, también puede convertirse en un tiempo para aprender cosas nuevas, compartir con la familia, practicar deportes, realizar actividades artísticas y desarrollar habilidades fuera del aula.

Las vacaciones no solo significan dejar los cuadernos por unos días, sino también vivir experiencias que aporten al crecimiento personal de niñas, niños y jóvenes.

Oficialmente en modo vacaciones

Con carteles, alegría y mucha expectativa, los estudiantes despidieron las clases y dieron la bienvenida al descanso pedagógico.

“Estaremos de vacaciones desde el 6 de julio”, anunciaban algunos avisos dentro de las unidades educativas, mientras los escolares celebraban el inicio de esta etapa.

Así, entre concursos, entusiasmo y compañerismo, los jóvenes cerraron una jornada especial y comenzaron oficialmente sus vacaciones de invierno.

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