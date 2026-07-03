Vacaciones útiles: niños podrán aprender violín, ajedrez, pintura y deportes gratis

Las vacaciones de invierno también pueden ser una oportunidad para aprender, crear y descubrir nuevos talentos. Por eso, el municipio activó el programa Vacaciones Útiles, una iniciativa gratuita dirigida a estudiantes que quieran aprovechar el descanso pedagógico en actividades educativas, artísticas y deportivas.

La Biblioteca de la Cuchilla abrirá sus puertas desde este lunes para recibir a niñas y niños de 8 a 14 años, quienes podrán participar en diferentes talleres y espacios recreativos.

Las actividades se desarrollarán desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

Ajedrez, violín, pintura y manualidades

Entre las opciones disponibles, los estudiantes podrán aprender a jugar ajedrez, tocar violín, pintar, dibujar y realizar manualidades.

También se tiene previsto organizar campeonatos y actividades recreativas, como elaboración de volantines, fútbol y fútbol técnico.

Además, se contará con el servicio de dibujo escolar para apoyar a los niños que deseen fortalecer sus habilidades artísticas durante el descanso pedagógico.

También podrán conocer el trabajo de una biblioteca

Uno de los espacios llamativos del programa será la orientación sobre el trabajo bibliotecario.

Los niños podrán conocer cómo se clasifican, ordenan y acomodan los libros dentro de una biblioteca. Esta actividad busca despertar el interés por la lectura, la organización y el cuidado de los textos.

“Por ahí algún niño o niña quiere ser bibliotecario más adelante”, destacaron desde la organización, invitando también a profesores y padres de familia a incentivar la participación de los menores.

Actividades completamente gratuitas

Desde la Biblioteca de la Cuchilla remarcaron que todas las actividades serán gratuitas y que los niños serán recibidos con entusiasmo durante estas vacaciones.

La invitación está abierta para que las familias no dejen a los estudiantes en casa y los motiven a participar en espacios donde puedan aprender, compartir y desarrollar nuevas habilidades.

“Vengan, que siempre los estamos esperando con mucho gusto aquí en la Biblioteca de la Cuchilla. Imagínense, todo es gratuito”, señalaron.

El programa busca convertir el descanso pedagógico en una experiencia positiva, donde los niños puedan divertirse, aprender y descubrir nuevas áreas de interés.

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