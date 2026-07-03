Las dos mujeres que denunciaron a un pastor evangélico por los presuntos delitos de abuso sexual, violación y violencia doméstica llegaron hasta dependencias policiales de Porongo para exigir justicia y pedir que otras posibles víctimas se animen a denunciar.

El investigado fue aprehendido durante un operativo realizado en su domicilio y permanece bajo custodia policial mientras se define la fecha y hora de su audiencia de medidas cautelares. De acuerdo con las autoridades, existen dos denuncias formalmente presentadas en su contra.

Una de las denunciantes relató que conocía al acusado porque era su pastor y que, aprovechando que atravesaba un momento difícil, le ofreció una sesión de consejería espiritual.

“Era mi pastor de la iglesia. Un día me habla y me dice para poder tener consejería y yo, como estaba pasando un momento malo, acepté. Me cita a su casa, me da una bebida, no logro recordar qué era, pero empiezo a marearme. Después me lleva a su cuarto diciéndome que me acueste para sentirme mejor. Ahí empieza a tocarme, a quitarme la ropa y a tener relaciones sexuales conmigo. Yo quería resistirme, pero tenía miedo de que me hiciera algo”, declaró la joven.

La denunciante aseguró que decidió guardar silencio durante medio año antes de acudir ante las autoridades.

“Hice la denuncia. Nadie sabía nada. Guardé silencio durante seis meses”, manifestó.

Una segunda víctima, que denunció presuntos hechos de violencia doméstica, afirmó que existen más mujeres que habrían sido afectadas y que aún no han formalizado sus denuncias.

“No soy solo yo. Hay muchas víctimas más y muchas chicas que se han callado o las han llegado a silenciar. Esperamos que se haga justicia”, expresó.

Asimismo, relató los episodios de presunta violencia física que, según su denuncia, sufrió mientras mantenía una relación con el investigado.

“Era agresivo. Esa vez que me encerró en el cuarto, me agarraba de la mandíbula, me empujaba y me jaloneaba los brazos”, sostuvo.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, informó que la aprehensión se ejecutó tras un allanamiento realizado con la participación del Ministerio Público.

“Hay dos denuncias: una que se hizo conocer mediante redes sociales y otra presentada personalmente. Ambas señalan a un pastor evangélico. Se realizaron las investigaciones y se ejecutó el mandamiento de aprehensión por los presuntos delitos de abuso sexual y violencia doméstica”, indicó la autoridad policial.

Fernández agregó que, según las investigaciones preliminares, el denunciado presuntamente captaba a sus víctimas aprovechando su rol dentro de la congregación religiosa.

“Mayormente la captación se realiza a través del rol que desempeña. Existen grupos de adultos y grupos de jóvenes, y es ahí donde presuntamente se genera ese acercamiento utilizando de por medio el tema religioso”, explicó.

Por su parte, la Fiscalía de Porongo informó que el investigado se abstuvo de prestar declaración y permanece a la espera de su audiencia cautelar, en la que un juez definirá su situación jurídica mientras continúan las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play