Dos jóvenes acusados de robo de celular se salvan de ser linchados

El coronel Dacar Tirado, comandante policial de Área Rural y Frontera, informó que el hecho ocurrió tras el robo de un celular a una joven en la zona Jaime Paz Zamora. Vecinos realizaron seguimiento a los presuntos autores, quemaron dos motocicletas y exigieron mayor seguridad.

Dos jóvenes fueron arrestados y trasladados a dependencias policiales luego de ser sindicados por el robo de un celular y otros objetos en el municipio de Viacha. El caso fue informado por el coronel Dacar Tirado, comandante policial de Área Rural y Frontera.

Según el reporte preliminar, el robo se registró en la zona Jaime Paz Zamora, cuando una joven fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y le arrebataron su teléfono celular.

Vecinos hicieron seguimiento

El coronel Tirado explicó que, tras el hecho, los familiares de la víctima y vecinos realizaron el seguimiento correspondiente, logrando ubicar a los presuntos autores en un inmueble de la zona Mariscal Santa Cruz, en Tilata, Viacha.

“Fueron los vecinos que hicieron el seguimiento correspondiente y pudieron verificar el ingreso del autor a uno de los domicilios”, informó la autoridad policial.

Al conocer la ubicación, otros vecinos se anoticiaron del hecho y acudieron al lugar. Posteriormente, efectivos policiales se constituyeron en la zona para evitar mayores hechos de violencia.

Policía rescató a los sindicados

De acuerdo con el comandante policial de Área Rural y Frontera, los dos jóvenes fueron rescatados del lugar y trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para fines investigativos.

“La Policía se constituyó al lugar, pudo rescatar a dos jóvenes y fueron evacuados a la FELCC”, señaló Tirado.

El caso quedó en investigación para determinar la participación de los arrestados en el robo denunciado.

Queman motocicletas

Durante el conflicto, una turba de vecinos incendió dos motocicletas que se encontraban en el lugar, en medio de la molestia por el presunto robo.

El coronel Tirado informó que también se encontraron otros tres motorizados dentro del inmueble, por lo que se solicitó la presencia de personal especializado de Diprove para realizar la verificación correspondiente.

Según el reporte policial, los tres motorizados que estaban en el interior contaban con documentación legal.

Víctima resultó lesionada

La joven afectada relató que el robo ocurrió cuando uno de los sujetos le arrebató el celular con violencia.

“Uno me agarra el celular y me jala”, contó la víctima.

Producto del forcejeo, la joven sufrió lesiones en uno de los dedos de la mano derecha, por lo que sus familiares la trasladaron a un centro médico para una revisión.

“Al jalarlo a la fuerza me han lastimado uno de mis dedos”, agregó.

Piden mayor seguridad

El padre de la víctima y vecinos de la zona Jaime Paz Zamora pidieron mayor presencia policial y medidas de seguridad para evitar nuevos hechos delictivos.

“Nosotros, como padres y vecinos, pedimos que haya más seguridad aquí en la zona”, manifestó el familiar de la joven.

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